Crisi climatica, nasce l’Alleanza per le Transizioni Giuste

Bologna, 11 ottobre 2023 – Giustizia sociale e sinergia. Sono queste le parole chiave della nuova Alleanza per le Transizioni Giuste, realizzata dal Comune di Bologna, l’Arci, la Fondazione Feltrinelli e la Fondazione Innovazione urbana. L’obiettivo è creare una rete locale e nazionale per scambiare idee e strategie di fronte ai problemi emersi con le crisi pandemica e climatica.

Politica, cultura e terzo settore uniscono le forze per promuovere una transizione giusta, ovvero una transizione che abbia come finalità il benessere degli individui e la riduzione delle diseguaglianze, rispettando l’equilibrio tra gli aspetti ambientali, sociali ed economici. Si tratta di un percorso di ricerca e di formazione che pone al centro la solidarietà, come racconta Matteo Lepore, sindaco di Bologna: «La solidarietà che è un punto di vista, ma anche militanza politica, ovvero un modo di fare le cose».

La prima azione realizzata sarà il Forum delle Transizioni Giuste, che si terrà i prossimi 11 e 12 novembre, in Salaborsa. Qui si incontreranno imprese, organizzazioni, attivisti e attiviste per ragionare insieme sulla transizione ecologica e su quella digitale, nonché sulla comunicazione, sulle nuove generazioni e sulle realtà urbane.

Intanto, attraverso il sito www.transizionigiuste.it, dalle prossime settimane sarà possibile sottoscrivere il manifesto e aderire all’Alleanza, per partecipare a incontri periodici via web. Sarà disponibile a breve anche un help desk innovativo, per mettere in contatto gli individui, facilitando gli scambi e creando una comunità.