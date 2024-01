Elezioni comunali, le spine del Pd. Ribaltone a Pianoro, Saliera contro i dem

Bologna, 10 gennaio 2024 – “Serve una scossa, ecco perché mi metto al servizio di questi ragazzi. E’ una reazione a un’amministrazione che ha creato un rapporto disumano con i cittadini. Privo di sentimenti".

Se una bomba politica poteva scoppiare a Pianoro, quella di Simonetta Saliera che appoggia un progetto contro il Pd, verso le amministrative del 9 giugno, non è per niente male. Succede, con logiche ben precise, tanto che la stessa tre volte sindaca del Comune alle porte di Bologna, oltre che vicepresidente in Regione con Vasco Errani e presidente dell’assemblea legislative nel primo quinquennio Bonaccini, parteciperà sabato a un evento in cui le liste civiche pianoresi presenteranno il programma e il candidato sindaco. Interverranno, tra gli altri, l’ex leghista Luca Vecchiettini (Pianoro civica), Marco Mastacchi (consigliere regionale di centrodestra) e Simonetta Saliera.

"Amo il mio paese, ho iniziato da indipendente e ancora ringrazio chi nel Pci mi fece cominciare. Ho avuto tanto e voglio restituire a questi ragazzi – spiega Saliera –, che intendono riprendersi Pianoro e mi hanno chiesto un aiuto. All’inizio ho detto di no, ma con il loro entusiasmo mi hanno convinto".

Al centro, il programma. "Che stiamo scrivendo insieme, con forti tinte sociali, dall’assistenza agli anziani all’educazione, fino alla qualità nelle scuole alla convivenza. Io non sarò mai di destra, sto con loro perché condividiamo un valore fondante per me sacro: la Resistenza. Tengo moltissimo all’aspetto educativo e formativo, accolgo con entusiasmo l’idea di essere per questi ragazzi una cassetta degli attrezzi".

E il Pd? "Come mai la sindaca non si ricandida? Si è perso del tutto il buon rapporto tra cittadino e amministrazione – incalza Saliera –. Chiudono da due anni con un lusinghiero avanzo di bilancio, ma è tutto fermo. Un’inerzia che è diventata colpevole. Mi sono incontrata due volte con il Pd, mi hanno solo chiesto di metterci la faccia. Io la metto se ho attorno persone che vogliono impegnarsi, questi ragazzi delle civiche hanno voglia e competenze. I partiti non svolgono più la loro funzione, e desidero essere coerente con le mie idee".

Saliera non sa se si candiderà ("vedremo") e precisa. "La mia critica va al locale. Non ho la tessera del Pd dal 2021, ma a livello nazionale li sto votando".

Il Pd non se la passa meglio a San Lazzaro e Casalecchio. Nel Comune di Isabella Conti (che non si è ancora schierata) la coalizione ha chiesto ieri sera le primarie, a questo punto probabili. Non sarebbe tramontata del tutto, però, l’ipotesi di un accordo politico su Marilena Pillati per scongiurare i gazebo. Piace a Matteo Lepore, vanno convinte la segreteria provinciale e la minoranza dem.

Stallo in Valsamoggia, mentre a Casalecchio si attende il responso dei garanti sul ricorso di Saverio Vecchia, che ha chiesto le primarie. Decisivi potrebbero essere i tre voti (su nove) in mano alla minoranza a targa Aitini-Criteli.

Vecchia intanto tira dritto. "Il ricorso è firmato da dodici persone, non una. Persone che hanno dedicato una vita al volontariato politico – spiega Vecchia –. Sono quelli a cui viene tipicamente dedicata la frase ‘facciamo un applauso ai volontari’. Ecco, queste persone chiedono alla commissione di garanzia di sapere a quale partito hanno dedicato ore ed energie. È sempre lo stesso Pd di Casalecchio: ma sono i 23 che votano una delibera il 2 gennaio o le centinaia di iscritti che hanno a cuore una comunità? Non c’entra Saverio Vecchia, è in ballo il senso di una militanza che per molti è stata la vita stessa. Non è un ‘io’, è un ’noi’. Non ritireremo il nostro ricorso. Abbiamo diritto a una risposta".

Il Pd di Casalecchio ha già indicato come candidato unico Matteo Ruggeri: "Sono tranquillo, ricorso infondato"