Elly Schlein alla Festa dell’Unità di Bologna: “Alluvione, dal governo tante passerelle ma poche risposte”

Bologna, 24 agosto 2023 – Inizia con un'ovazione la partecipazione di Elly Schlein alla Festa dell'Unità di Bologna. Standing ovation e applausi scroscianti nella sala intitolata a Salvador Allende.

Elly Schlein alla Festa dell'Unità di Bologna

La segretaria è stata abbracciata idealmente da una platea piena, circa 300 persone con molti in piedi. Schlein prima di entrare abbraccia la staffetta partigiana Flora, 92 anni, e si fa un giro nello stand dell'Anpi: applausi, sorrisi e abbracci.

Per i giornalisti alcune dichiarazioni che attaccano il governo. "Sui migranti la destra è campione di scaricabarile, sull'accoglienza scaricano le responsabilità, che sono tutte del governo". Poi ancora sull'alluvione. "Tante passerelle, ma dal governo zero risposte. Che invece servono per tutti i territori colpiti, non è possibile che famiglie e imprese debbano continuare ad aspettare i ristori".

Poi il passaggio sull'ipotetico terzo mandato in Regione di Stefano Bonaccini. Schlein glissa e dribbla la domanda. "Prima dobbiamo costruire una coalizione larga, poi verranno i profili". Alcuni fischi per Galeazzo Bignami (Fdi), dopo un attacco dal palco del segretario regionale PD Luigi Tosiani. "Ha detto ai sindaci dem: qui non siamo alla Festa dell'Unità. Sbaglia bersaglio, le Feste sono luogo di confronto e dialogo".

Salario minimo: “Il governo non ha proposte alternative”

"Abbiamo già raccolto più di 300.000 firme per il salario minimo insieme alle altre forze di opposizione ed è una battaglia che proseguiremo, perché il Governo sta soltanto prendendo tempo perché in realtà non vuole fare niente contro il lavoro povero, il lavoro di chi anche se ha un impiego non arriva a fine mese e spesso neanche a fine settimana – commenta Schlein -. Hanno voluto incontrarci ma in realtà non hanno risposte sulle nostre proposte e non hanno alcuna proposta alternativa".