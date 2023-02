Primarie Pd, l’analisi del voto di Valbruzzi: "Il primo cittadino terrà insieme le due anime del partito"

Bologna, 27 febbraio 2023 – Marco Valbruzzi, politologo dell’Università Federico II di Napoli, quale sarà il risvolto su Bologna della vittoria a sorpresa di Elly Schlein al Congresso del Pd? "Bologna, ancora una volta, è il laboratorio del Pd. Lo era stato con Romano Prodi, oggi la città delle Due Torri torna a giocare un ruolo fondamentale nella vita del partito". Ecco, il dato significativo è che su Elly Schlein ha puntato forte il sindaco Matteo Lepore. "Schlein avrà un ruolo fondamentale, ma soprattutto Lepore potrebbe diventare quella pedina in grado di tenere insieme l’anima progressista del Pd con quella riformista, con la quale il sindaco continua ad avere buoni rapporti. Lepore diventa un perno, diventa un un attore cruciale nel tentativo di tenere insieme un partito ora diviso". Quindi Lepore come gancio di un nuovo centrosinistra? "Servirà un percorso di avvicinamento di Schlein a Lepore, lui potrebbe essere il gancio per un Pd davvero laburista. Il sindaco di Bologna potrebbe essere il vero vincitore di queste primarie, perché ripeto, potrebbe essere il vero elemento di coesione per il nuovo Pd". C’è anche il rischio di una diaspora all’interno del partito, anche quello bolognese? "Il rischio è che una componente moderata,...