Primarie Pd a Ozzano: vince Lelli, punterà al tris

Bologna, 3 marzo 2024 – Ozzano ha scelto il proprio candidato sindaco alle elezioni amministrative di giugno. A trionfare alle primarie dem, che si sono chiuse ieri sera, è stato l’attuale primo cittadino del comune sulla via Emilia, Luca Lelli.

Ha raccolto il 55,1 per cento delle preferenze. E ora, dopo due mandati, correrà per il tris alle urne ’vere’. Esce sconfitta alle primarie, aggiudicandosi con il restante 44,8 per cento, l’altra ‘concorrente’, l’attuale vicesindaca Mariangela Corrado. Lelli si è aggiudicato, nello specifico, 491 voti, la Corrado 400. Nulle sette schede, quattro bianche.

Ad esprimere la propria preferenza in questa sfida tutta interna ai vertici del Municipio sono stati quasi un migliaio di ozzanesi, 902 per l’esattezza. Nella giornata di sabato, in cui si votava dalle 8 alle 12 a Mercatale e dalle 14 alle 18 a Ponte Rizzoli, erano state 200 le persone ad esprimere la propria scelta. Poco più di settecento, dunque, quelle che hanno votato fino alle 20 nel circolo Pd-Arci di Ozzano in via Allende 2.

Nel pomeriggio, poi, a fare visita ai due candidati del Partito Democratico è stata anche Federica Mazzoni, segretaria Pd a Bologna. Entusiasta e soddisfatto il sindaco Lelli: "Siamo davvero contenti per questa bella vittoria e credo di poter parlare per tutti, anche per la coalizione e il Pd. L’affluenza è il dato che ci conforta davvero più di tutti. Queste erano le prime primarie a Ozzano e in tre settimane siamo riusciti a riprendere il centro della scena politica sul territorio ed è un bel risultato. Sottolineo, poi, che è stata una bella gara e la competizione c’è stata come si evince dalle percentuali, ma sempre vera e leale. Da stanotte bisogna iniziare a lavorare per tutte le cose da fare: dal programma alla lista".

Queste le parole, a caldo, della sconfitta Corrado: "Abbiamo portato una ventata di aria fresca in poco tempo. Un vento che bisogna riuscire a cogliere con tante nuove energie che fanno bene al paese. Ho avuto il sostegno di tanti giovani e questo è un segnale che ci dà speranza per il futuro. Come da patto prima delle primarie sosterrò il nostro candidato Lelli. I cittadini ci hanno fatto capire di aver voglia e bisogno di dialogo, ascolto e confronto e questo è uno spazio che dobbiamo riprenderci".