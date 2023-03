Salvini arriva a Bologna e la Cgil lo ‘accoglie’ con uno striscione: “Ministro della disumanità"

Lo striscione della Cgil e Matteo Salvini

Bologna, 6 marzo 2023 – Nemmeno il tempo di arrivare a Bologna, che Matteo Salvini aveva già uno striscione pronto ad aspettarlo.

Opera della Cgil, che 'accoglie' il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, oggi in visita al cantiere della nuova Porrettana, con uno striscione in cui lo definisce 'ministro della disumanità'. Il riferimento è, ovviamente, al naufragio avvenuto al largo della costa di Steccato di Cutro, in Calabria, in cui hanno perso la vita 70 migranti.

"Abbiamo deciso di affiggere uno striscione sulla nostra sede di Casalecchio di Reno - scrivono dalla Cgil bolognese su Facebook - con l'obiettivo di ricordare che in queste ore il senso dello Stato è stare a Cutro".

Per il sindacato, infatti, "occorrono umanità e senso di responsabilità nei confronti delle vittime e delle comunità colpite da questa immane tragedia", mentre "non serve a nessuno, tantomeno alle cittadine e cittadini di Casalecchio, una visita spot che serve solo per sviare l'attenzione dalla realtà".

Sopralluogo sul cantiere Nuova Porrettana

In particolare, il vicepresidente del Consiglio sta effettuando un sopralluogo nel cantiere Anas del Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno, lungo la nuova Porrettana.

Salvini è arrivato al campo base del cantiere per visionare le piantine e i rendering del progetto. Con lui anche il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, il prefetto Attilio Visconti e il sindaco di Casalecchio, Massimo Bosso.