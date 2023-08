Strage di Bologna e polemiche, Piantedosi: “Matrice neofascista”

Bologna, 7 agosto 2023 - Strage di Bologna, non si arresta la polemica politica innescata dalle parole di Marcello De Angelis, responsabile della comunicazione istituzionale della Regione Lazio, che ha dichiarato che con le 85 vittime del 2 agosto in stazione "Mambro e Fioravanti non c'entrano" e che il giorno dopo ha rincarato la dose paragonandosi a Giordano Bruno. Le opposizioni, per una volta unite, chiedono al Governo Meloni di prendere posizione e secondo alcuni - vedi il Corsera - la premier si attende le dimissioni di De Angelis. Dal governo il ministro Piatedosi sottolinea di aver sempre detto che "la matrice della strage è accertata". Ma non basta al Pd, soprattutto nella città ferita di Bologna, dove oggi parla, giustamente indignata, una sopravvissuta, che chiede a De Angelis di "portare le prove in aula". Il processo ha spazzato via i dubbi con le condanne degli ex Nar.

Lepore: destra inquietante

Torna a farsi sentire anche il sindaco di Bologna Matteo Lepore: "Qualcuno ha paura della sentenza sui mandanti della strage di Bologna del 2 Agosto 1980? Io ho due ipotesi. O una parte del governo guidato da FdI non può prendere le distanze da dichiarazioni negazioniste come quelle di Marcello De Angelis, oppure non vuole. Entrambe le ipotesi sono inquietanti", dice in un'intervista a Repubblica.

Piantedosi: matrice neofascista accertata

Da parte sua il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi chiarisce: "Ho più volte detto pubblicamente che la matrice accertata è quella riferita esclusivamente alla verità giudiziaria, che ci ha consegnato una responsabilità incontrovertibile di personaggi militanti nel terrorismo neofascista di quegli anni. Ho fatto chiaramente riferimento alla verità giudiziaria. Ogni strumentale polemica su questo argomento è opera di chi pretende di avere l'esclusiva dell'indignazione rispetto a una delle pagine più dolorose e vergognose della nostra storia. Ognuno di noi ha una storia pluridecennale che parla da sé", dice al Corriere della Sera. E aggiunge: "Ci sono dei processi in corso con l'obiettivo di completare il quadro dei depistaggi, delle complicità e di eventuali mandanti. Ogni ulteriore operazione tendente ad eliminare ogni residua zona d'ombra è utile e opportuna".