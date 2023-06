Villalta: “Affranto e incredulo per la scomparsa di Flavia Franzoni”

Bologna, 13 giugno 2023 – “Sono affranto, incredulo. Ancora non riesco a capacitarmi della notizia che mi hanno appena dato”. Renato Villalta, 68 anni, è una leggenda dell’Italia dei canestri. Icona della Virtus per eccellenza, Villalta è anche amico di vecchia data del professor Romano Prodi e di sua moglie Flavia. «La scomparsa improvvisa di Flavia mi lascia attonito e senza parole».

Villalta, lei oltre che amico è un vicino di casa del Professore, nonché compagno di tante corse e camminate.

“Sono sempre stato onorato dalle loro amicizia. Romano e Flavia per me hanno sempre rappresentato una bella coppia. Due coniugi uniti, due persone per bene che era piacevole incontrare. Per parlare, discutere”.

Era da molto tempo che non vedeva la signora Flavia?

“L’ho vista la settimana scorsa. So bene che, questo, non significa nulla. Ma resto tuttora incredulo. Non ho chiamato ancora il Professore perché so che sono momenti terribili nei quali, probabilmente, il silenzio è la strada migliore. Ma è chiaro che mi sento vicino a lui e ai loro figli. Una bellissima coppia. Ma, credetemi, faccio davvero fatica a rendermi conto del fatto che sia veramente accaduto un evento del genere all’amico Romano”.