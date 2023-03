Anzola, serve un’impresa Lg-Cmp Global vale il nono posto

di Giacomo Gelati

Sono ancora 8 i punti in palio sui parquet della C Gold emiliano romagnola, che in attesa dell’ufficializzazione sulla riformula della seconda fase del torneo (la prima classificata sarà promossa in Interregionale, dalla seconda alla nona disputeranno i playoff con turno secco per decretare le rimanenti 4 promozioni), si prepara al rush finale della regular season. Dopo la sconfitta della settimana scorsa, arrivata contro la Sg Fortitudo dopo una striscia positiva di 17 vittorie, gli occhi sono puntati sulla regina Scandiano, che oggi alle 18 riceverà Anzola, penultima della classe e reduce da due sconfitte consecutive: gli uomini di coach Corrado Moffa, trascinati fin qua dai punti di Mattia De Ruvo (13,8), Franci Zeneli (12,8), Simone Parmeggiani (12,8), Federico Daly (10,7) e Giorgio Baccilieri (10,0), figurano come ultima difesa del campionato con 82,9 punti subiti.

A pochi punti dalla vetta l’Olimpia Castello è chiamata a blindare il quarto posto e oggi alle 18 attende l’arrivo del Guelfo, che dopo il successo contro Forlimpopoli vuole giocare il derby a viso aperto dopo un periodo di ritrovata compattezza di gruppo a seguito della partenza di Manuel Carpani (approdato in serie B ai New Flying Balls). Oggi alle 17 va in scena il testa a testa che vale il nono posto fra Lg Competition e Cmp Global: lontano dal proprio parquet i rossoblù di coach Flavio Rota segnano 64,5 punti di media.

Ultime battute di seconda fase sui campi della serie D, con in programma la terza giornata del girone di ritorno. Nella poule promozione i fari della domenica sono tutti sul big match al vertice del girone E che vedrà di fronte le capolista Vis Persiceto e Budrio, in scena alle 18 davanti al pubblico di via Castelfranco: all’andata i persicetani hanno subito un rumoroso - 45 e oggi riceveranno i gialloblù di coach Davide Bovi in striscia positiva da 6 giornate. Nel mentre perde terreno il Cmo Ozzano, che scivola nell’anticipo sul campo dei Giardini Margherita 73-62 (Fanelli 12; Odah 19) e perde la chance di ghermire il primo posto in solitaria in attesa del big match di giornata.

Nel girone F terza vittoria consecutiva per gli Stars di coach Gianluca Piccolo, che nel testa a testa per il podio supera Selene Sant’Agata 74-72 e aggancia Granarolo a quota 12 punti: è proprio a quest’ultima che tocca l’altra super sfida del fine settimana contro i Villanova Tigers, che arriveranno oggi alle 18,45 sul parquet di via Roma.

Nella poule retrocessione (girone G) perde terreno la Masi di coach ‘Ponz’ Forni, che scivola in casa contro Castel San Pietro Terme 2010 e incappa nella seconda sconfitta consecutiva. Decimo punto invece per Calderara, che si sblocca in trasferta contro La Torre Reggio e si porta a -2 dal podio.

Nel girone H si ferma anche il Voltone, che scivola a Rimini 76-57 ma resta in vetta.