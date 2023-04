Apoteosi Fcr Edil: trionfa in Coppa Italia

Vtb Bologna

3

Costa Volpino

1

(25-21, 23-25, 25-22, 25-16)

VTB FCREDIL : Ristori 17, Neriotti 13, Fiore 17, Pavani 12, Boninsegna 11, Saccani 3, Laporta (L1). Non entrate: Taiani, Campisi, Cavalli (L2), Bernardeschi, Dall’Olmo Casadio, Tonelli. All. Zappaterra.

COSTA VOLPINO BERGAMO: Pozzoni 15, Bordignoni 11, Imperiali (L1), Dell’Orto 2, Agazzi 7, Coulibaly 1, Seghezzi, Crespi 14, Tosi 9, Pacchiotti (L2), Rosso, Tomasi 3. All. Cominetti.

Arbitri: De Nard e Marani.

Una due giorni da incorniciare: è qui la festa, al PalaDozza. La FcrEdil Bologna alza la Coppa Italia di serie B1, in barba al peso dei pronostici e delle responsabilità che derivavano dall’ospitare la manifestazione in una cornice a cui a queste latitudini non sempre si è abituati.

Vince e convince, la FcrEdil, che conquista con merito il primo obiettivo: completa l’opera iniziata in semifinale con Altafratte, battendo anche Costa Volpino con una prestazione di carattere, organizzazione, sacrificio e compattezza.

Il match è meno pulito della semifinale.

Ma forse per questo vale doppio: perché Bologna si dimostra capace di di andare oltre gli inevitabili momenti complicati a cui Costa Volpino la costringe, e di saper vincere di lotta e non solo di governo. Ristori fatica a entrare in partita, ma è una macchina da punti negli ultimi due set. E dove non si arriva con l’attacco, si arriva con la difesa e soprattutto con la battuta e il muro (12 i punti nel fondamentale): vedi alla voce Neriotti e Pavani (67 per cento in attacco). Ma vedere per credere le difese ripetute della regista Saccani (miglior regista della manifestazione), del libero Laporta e della squadra tutta.

Sotto 15-18 nel primo set, Bologna trova in Fiore (mvp della finale), con muro e attacco, le armi per entrare sotto pelle a Costa Volpino, fermata ripetutamente: Neriotti (miglior centrale), non sbaglia e Boninsegna pure, con Bologna che vince in rimonta il primo set e rischia di fare altrettanto nel secondo, perso 25-23. Ma demoralizzarsi non appartiene a Bologna, che lotta ed esce alla distanza. Con Ristori, Pavani, con le difese e una distribuzione del gioco praticamente perfetta, come dimostrano le 5 giocatrici in doppia cifra. Costa Volpino, per esperienza e giocatrici che hanno militato in A, doveva essere la favorita. Ma La FcrEdil ha più fame, non molla mai e la vince, con il PalaDozza che canta ’Il più grande spettacolo dopo il Big Bang’, per rendere il giusto tributo. La festa è completa, Bologna può alzare la Coppa.