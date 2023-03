Arna ha dolore, ma vuole a tutti i costi l’Austria

Arnautovic ieri all’ora di pranzo era già nella sua Vienna, alle prese con un piede destro dolorante che in teoria rischiava di fargli saltare il doppio appuntamento in nazionale con Azerbaigian ed Estonia e dunque di riconsegnarlo, da venerdì, a una convalescenza bolognese. Ma trattandosi di Marko Arnautovic mai dire mai. E così ieri all’ora di cena, pur in assenza di comunicazioni ufficiali (attese per oggi), ha preso corpo l’idea di un Arnautovic deciso a restare in nazionale a curarsi il piede ammaccato, con annessa speranza di poter giocare almeno la seconda delle due sfide (prima c’è l’Azerbaigian e a seguire l’Estonia) che ha in calendario l’Austria. Il piede ammaccato è il destro, già sede dell’infortunio di gennaio (allora fu avampiede, per la precisione), uscito malconcio, sabato all’Arechi, da un contrasto di gioco con Gyomber. Appena subito il colpo, Arna ha guardato in direzione della panchina chiamando il cambio. Ieri mattina a Napoli, mentre i compagni di squadra salivano sul treno che ha riportato la comitiva rossoblù in città, Marko si è imbarcato su un volo diretto a Vienna. Il piede continua a procurargli dolore ma dai primi esami non risulterebbe alcun danno osseo: solo una piccola lesione a un muscolo del piede, fastidiosa ma non clinicamente grave.

Se ne saprà di più oggi, quando la Nazionale guidata dal cittì tedesco Ralf Rangnick si radunerà a Windischgarten. La prima delle due gare, quella con l’Azerbaigian, è in programma venerdì e Arnautovic difficilmente ci sarà. Fari puntati allora su Austria-Estonia di lunedì 27, quando Marko, stringendo i denti, spera di essere disponibile. Più a rischio forfait l’altro rossoblù Andrea Cambiaso, vittima con la Salernitana di un risentimento muscolare all’inguine ma ieri aggregatosi al ritiro dell’Under 21 azzurra. Gli esami decisivi, per lui, sono in programma questa mattina.

Unica consolazione: dopo la sosta arriverà al Dall’Ara un’Udinese incerottata. Oltre alla probabile squalifica del tecnico Sottil, espulso sabato col Milan, mancheranno gli squalificati Perez, Walace e Becao, tutti e tre diffidati e ammoniti nella sfida coi rossoneri.

Massimo Vitali