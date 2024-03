Il Bologna, la Champions e Gasperini: il ‘Caffè rossoblù’ con Dario Ronzulli

Bologna, 14 marzo 2024 – “Il mio 40% ai tiri liberi è il modo che Dio ha trovato per dire che nessuno è perfetto”, spiegava il gigante dell’Nba, Shaquille O’Neal. Ecco, la sconfitta di sabato scorso contro l’Inter, ci ha ricordato che il Bologna di Thiago Motta è imperfetto, perché onestamente, dopo una cavalcata così incredibile, stavamo correndo il rischio di dimenticarcelo.

Domani a Empoli la prima di dieci gare che mancano alla fine: i rossoblù sono quarti, padroni del loro destino, in una corsa Champions che potrebbe decidersi sulla sirena, per dirla alla Dario Ronzulli. Giornalista, scrittore (il suo ultimo libro è ‘Vittorio Pozzo’, edito da Minerva), ma soprattutto voce di Radio Nettuno Bologna Uno e radiocronista della Virtus Bologna, Dario racconta il basket e lo sport con il volume delle emozioni sempre altissimo. Il ‘Caffè Rossoblù’ di oggi lo prendiamo con lui.

"Io credo che la sconfitta contro l’Inter non abbia ridimensionato le certezze del Bologna, ma che, al contrario, le abbia rafforzate", sottolinea Dario che segue la Virtus in giro per l’Europa. In viaggio vorrebbe tornarci anche la Bologna calcistica. "Temo più di tutti Gasperini perché è quello più abituato a correre per questo obiettivo", osserva Dario nel corso della chiacchierata co noi. La nuova puntata del podcast ‘Caffè rossoblù’ la potrete ascoltarla sul nostro sito o sulle principali piattaforme di riproduzione (Spotify e Google e Apple Podcast).

Il podcast