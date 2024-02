Ecco il ‘Caffè rossoblù’, Orlandi: “Credo all’Europa”

Bologna, 8 febbraio 2024 – Buongiorno , un caffè, per favore. Come? Rossoblù ovviamente. Inizia oggi, all’interno del nostro podcast ’il Resto di Bologna’ un appuntamento settimanale dedicato al Bologna, in una stagione in cui parlare di pallone è tornato a essere un piacere, grazie al meraviglioso racconto che stanno scrivendo i ragazzi di Thiago.

La città ha riscoperto il gusto di sognare dopo essersi quasi dimenticata il significato di questa parola. E, allora, un po’ alla Motta, abbiamo deciso di cavalcare questo momento, di declinare questo entusiasmo al presente, con una serie di interviste a personaggi legatissimi all’universo Bologna.

Questo primo ‘Caffè rossoblù’ abbiamo deciso di prenderlo con una persona che per i bolognesi è una di casa. Parliamo di Sabrina Orlandi, giornalista e conduttrice di E’ tv, da oltre trent’anni voce del sentimento rossoblù. Sabrina non necessita di presentazioni, perché lei e il Bologna sono legati a doppio filo: anzi, senza esagerare, si può dire che lei è un pezzo del Bologna.

Gioie, paure, attese, Sabrina ha dato voce al sentimento rossoblù che mai come quest’anno è tornato a pulsare di sogni. "II Bologna si merita di stare lassù, non è più una sorpresa. Se credo nell’Europa? E’ giusto credere, ci si deve credere", spiega la Orlandi che da ormai un paio di anni ha deciso di lasciare un po’ la comfort zone del salotto di E’tv (anche se continua a essere la regina de ‘Il Pallone nel 7’) per accompagnare di nuovo il suo Bologna in trasferta.

"Sono molto contenta del mercato di gennaio, è un mercato strategico che guarda al domani. La squadra ha finalmente una struttura solida, capace di sopperire anche all’eventuale partenza di qualche big. E’ quello che per una vita abbiamo invidiato a club come l’Atalanta. Dobbiamo essere orgogliosi di aver raggiunto questa dimensione".

Ma se le si chiede a quale pezzo pregiato non rinuncerebbe mai, Sabrina non ha dubbi: "Zirkzee. Era dai tempi di Baggio che non ricordavo un giocatore così bello da vedere, uno per cui vale il prezzo del biglietto".

Di questo, del futuro di Thiago Motta e di tanto altro, Sabrina ha parlato nella prima puntata del podcast che potete ascoltare sulle principali piattaforme di riproduzione (Spotify e Google e Apple Podcast), oppure scansionando il qrcode che trovate in prima pagina della cronaca, oppure sul nostro sito online all’indirizzo: ilrestodelcarlino.it/bologna.