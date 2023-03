Bologna Fc: l’infortunio di Arnautovic, ecco il responso dall’Austria

Arnautovic si è infortunato durante la partita contro la Salernitana

Salernitana Bologna Fc, Motta: “Il rigore? Per me c’era”

Bologna, 20 marzo 2023 – Niente Nazionale per Marko Arnautovic. L’Austria ha comunicato che il centravanti del Bologna è stato sostituito nella lista dei convocati per le due partite di qualificazione a Euro 2024 contro Azerbaigian (24 marzo) ed Estonia (27). L’infortunio rimediato sabato a Salerno è uno scoglio contro cui si infrange la volontà di Marko che ieri era volato a Vienna convinto di potercela fare a rispondere alla convocazione, nonostante l’evidenza di un problema difficilmente superabile in così poco tempo (il giocatore era arrivato all’aeroporto Marconi in stampelle). Gli esami a cui lo staff austriaco ha sottoposto Arna hanno evidenziato una lesione del muscolo estensore breve delle dita del piede destro, lo stesso piede che a inizio gennaio aveva messo ko il numero nove rossoblù dopo la partita con la Roma.

La federazione austriaca ha comunicato che il ct Ralf Rangnick ha sostituito Arnautovic (con lui, anche Honsak e Lienhart) dalla lista dei disponibili, convocando invece Schmid del Werder Brema e Daniliuc della Salernitana (prima chiamata per il difensore della Salernitana).

Ora c’è da capire i tempi di recupero per Arnautovic che proprio a Salerno aveva riassaporato il campo, dopo le due panchine consecutive con Torino e Lazio. Il giocatore dovrebbe rientrare a Casteldebole venerdì quando la squadra riprenderà gli allenamenti. E’, invece, rimasto a Bologna, Andrea Cambiaso che all’Arechi era stato costretto a uscire dopo 20 minuti per un problema muscolare alla zona inguinale. Domani pomeriggio il terzino farà degli esami che chiariranno meglio l’entità dell’infortunio.