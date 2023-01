Maglia rosa del Bologna Fc, polemiche tra i tifosi: “Quel colore non ci appartiene”

La quarta maglia del Bologna, oggetto delle polemiche

Bologna, 5 gennaio 2023 - Non è ancora stata utilizzata – e sarà utilizzata solo in un’occasione – e continua a far discutere e dividere. E’ la maglia che lunedì sera il Bologna di Thiago Motta utilizzerà contro l’Atalanta. Maglia benefica, ma quella tornalità rosa... Forever Ultras 1974, Freak Boys, 4 Cats, Centro Coordinamento Club Bologna e Percorso della Memoria Rossoblù hanno sottoscritto un documento comune: “La maglia del Bologna è solo rossoblù”.

"Il rosa – si legge – è colore sociale del Palermo, è colore usato dalla Juventus, è la maglia commemorativa di Pantani del Cesena. Il rosa è il colore della Gazzetta o del Giro d’Italia. Il rosa senza dubbio non è il colore del Bologna”.

Vanno oltre i tifosi. "Esprimiamo quindi profondo biasimo verso l’ennesima mancanza di rispetto perpetrata nei confronti di una piazza storia, che vanta profonde radici nella storia di questo sport in Italia e non solo e che conta migliaia di appassionati al seguito”.

Il fatto che ci siano anche ragioni benefiche – "che non discutiamo”, si precisa nella lettera – non fa cambiare idea a una larga fetta della curva del Bologna: “Una maglia di un colore che non appartiene alla storia del Bologna, che non appartiene alla storia della nostra città e alla centenaria tradizione del nostro club”. Lunedì, nel posticipo con l’Atalanta, ci sarà questa quarta divisa proposta dal partner tecnico, Macron.