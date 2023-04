Bologna Fc Milan 1-1, Thiago Motta: “I rigori? Giusto non fischiarli”

Bologna, 15 aprile 2023 – Parte dagli episodi arbitrali Thiago Motta nell’analizzare il pareggio del suo Bologna contro il Milan: “Non entriamo in questo discorso, non mi piace proprio. Parliamo di Lucumì: uno che ha giocato il pallone poi dove deve mettersi la mano? Non potete dirmelo. Altrimenti chiederemo ai magazzinieri di fare aggiungere le tasche ai pantaloncini. La palla prima tocca il corpo e poi il braccio. Il contatto Soumaoro – Rebic? Se un contatto del genere è fallo possiamo chiudere il quaderno del calcio ed andare a casa. Trovami qualcuno qua dentro che dice che è rigore”.

Decisamente polemico il tecnico rossoblù, che poi si concentra su altro, a partire dall’atmosfera di oggi al Dall’Ara, con quasi 30mila spettatori presenti (video): “Il pubblico? Guarda il sorriso. Fantastico. Un ambiente così dà una sensazione meravigliosa. Questo grazie al lavoro che si è fatto, quello di tante persone anche fuori dal campo, e soprattutto dei ragazzi. Il pubblico ha dato una grossa mano per permetterci di finire la partita come si è conclusa. Un pubblico fantastico, fa solo che bene al Bologna”.

Un Bologna in crescita nel secondo tempo dopo una prima frazione in affanno: “Oggi è stata una bella partita tra due squadre che hanno giocato bene. Il Milan è una buonissima squadra, nel primo tempo hanno fatto meglio, dobbiamo migliorare su certe situazioni. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, abbiamo alzato la squadra. Pareggio giusto, non parliamo degli episodi perché non c’entrano”. Un vantaggio lampo a cui fanno seguito i complimenti al club: “Sul gol abbiamo fatto una giocata fantastica. Abbiamo iniziato forte ma con l’umiltà di stare affrontando i campioni di Italia, una squadra costruita per vincere lo Scudetto. Ho la fortuna di lavorare in un club fantastico, che ti fa alzare al mattino con la voglia di migliorarsi. Questo lo si fa solo con giocatori forti, con voglia, entusiasmo e volontà di imparare”.

La chiusura è dedicata a Dominguez: “La fascia se la merita, ha tutti gli ingredienti per fare il capitano. Così come Jhon ed altri. È una responsabilità che si possono assumere. Oggi per Nicolas un’altra grande prestazione, può migliorare offensivamente ma ha una grande energia, ha lo spirito giusto”.