Bologna Milan: probabili formazioni e dove vedere la partita

Bologna, 15 aprile 2023 – Dopo avere vinto contro Udinese e Atalanta, il Bologna va a caccia del terzo successo di fila. Di fronte al Bologna il Milan di Stefano Pioli, rivitalizzato dalla vittoria in Champions League contro il Napoli: i rossoneri vanno a caccia di un piazzamento nella maggiore competizione europea in vista del prossimo anno, ma al Dall’Ara potrebbero presentarsi con un undici imbottito di seconde linee.

Dove vederla in tv

La diretta televisiva del match è dalle 15 in esclusiva su Dazn.

L’arbitro

Ad arbitrare la gara ci sarà Massa di Imperia.

Come arriva il Bologna

Dovrebbe cambiare il meno possibile Thiago Motta, che contro il Milan confermerà nove undicesimi della formazione che ha vinto contro l’Atalanta al Gewiss Stadium: in porta Skorupski, che dopo le due gare di fila concluse senza prendere gol, è pronto per fare altrettanto anche contro il Milan. In difesa Posch e Kyriakopoulos agiranno sulle corsie laterali, Soumaoro e Lucumì sono invece chiamati a contenere Origi. A centrocampo Dominguez è in vantaggio su Moro, mentre Ferguson e Schouten sono sicuri del posto. Non ci sarà Soriano, infortunato, mentre partirà dalla panchina Medel. In avanti, con Aebischer largo a destra vista la squalifica di Orsolini, ci penseranno Sansone e Barrow a completare il reparto. Solamente panchina per Zirkzee. Infortunati Cambiaso e Arnautovic, si rivede Amey.

Come arriva il Milan

Pioli è invece pronto a cambiarne dieci su undici, mantenendo, rispetto alla vittoria in Champions contro il Napoli, solamente Mike Maignan tra i titolari. In difesa, davanti al portiere francese, si schiereranno Florenzi, Thiaw, Kalulu e Ballo Tourè, mentre a centrocampo troveranno spazio Pobega e Krunic. In avanti, con De Ketelaere chiamato ad agire da trequartista, Rebic e Saelemaekers si muoveranno sulle corsie laterali, mentre ad Origi spetterà il ruolo di prima punta.

Le probabili formazioni

BOLOGNA (4-3-3): 28 Skorupski; 3 Posch, 5 Soumaoro, 26 Lucumì, 77 Kyriakopoulos; 19 Ferguson, 30 Schouten, 8 Dominguez; 20 Aebischer, 10 Sansone, 99 Barrow. Allenatore: Motta. Panchina 1 Bardi, 34 Ravaglia, 4 Sosa, 14 Bonifazi, 22 Lykogiannis, 29 De Silvestri, 66 Amey, 6 Moro, 17 Medel, 25 Pyyhtia, 11 Zirkzee.

MILAN (4-2-3-1): 16 Maignan; 25 Florenzi, 20 Kalulu, 28 Thiaw, 5 Ballo-Tourè; 40 Krunic, 32 Pobega; 56 Saelemaekers, 90 De Ketelaere, 12 Rebic; 27 Origi. Allenatore: Pioli. Panchina 1 Tatarusanu, 83 Mirante, 2 Calabria, 19 Hernandez, 23 Tomori, 46 Gabbia, 4 Bennacer, 7 Adli, 8 Tonali, 14 Bakayoko, 33 Krunic, 30 Messias, 9 Giroud, 10 Diaz, 17 Leao.

La diretta oggi (dalle ore 15)