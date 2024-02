Zirkzee-mania a Bologna: per San Valentino la torta speciale del Forno Brisa

Bologna, 8 febbraio 2024 – "Ti amo come Zirkzee...quasi”. È la dedica speciale che il Forno Brisa scrive su una sacher per l’imminente festa degli innamorati.

Tra le numerose proposte lanciate dal forno, spunta anche la torta a tema rossoblù: è questa l’idea curiosa e ironica che il negozio propone ai tifosi rossoblù, da regalare alla propria dolce metà. In città, ormai è scoppiata una vera e propria febbre da Bologna: dopo la vittoria contro il Sassuolo, i rossoblù si trovano in piena zona Europa, addirittura a tre punti dalla Champions. Il tutto alla vigilia di un doppio turno casalingo al Dall’Ara, che vedrà Lecce e Fiorentina avversarie della squadra di Thiago Motta rispettivamente domenica e mercoledì prossimo. Già, mercoledì 14 febbraio: proprio il giorno di San Valentino, che i tifosi rossoblù sperano di riempire con cuori rossoblù, magari grazie proprio a un gol di Zirkzee.

Zirkzee-mania

Joshua Zirzkee è il giocatore rappresentativo di questo Bologna targato Thiago Motta: per molti tifosi rossoblù è l’idolo della squadra, non solo per le sue giocate da fuoriclasse ma anche per il suo carattere fortemente espansivo e sempre più a suo agio sotto le Due Torri. Eppure, tutti lo vogliono, tutti lo cercano: in estate sembra già scontata un’asta per arrivare al centravanti olandese tra le big d’Europa, con Milan e Arsenal che gli hanno già messo gli occhi addosso (aspettando il Bayern Monaco, che può esercitare la clausola a 40 milioni). Intanto, Bologna e i suoi tifosi se lo godono: aspettando di festeggiare con una sacher.