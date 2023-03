Cambiaso rischia di saltare l’Udinese

Proprio adesso che stava viaggiando col vento in poppa Andrea Cambiaso dovrà fermarsi. Tradotto: il prestito della Juve rischia seriamente di saltare almeno la sfida con l’Udinese in programma al Dall’Ara il 2 aprile alla ripresa del campionato. Una diagnosi precisa ancora non c’è, perché gli esami effettuati ieri all’Isokinetic hanno sì confermato la presenza di un risentimento muscolare alla parte sinistra dell’inguine, ma non hanno potuto fornire un quadro più preciso del danno. Ragion per cui andranno fatti nuovi accertamenti nelle prossime ore e solo allora saranno più chiari il percorso di terapie e i tempi di recupero. Cambiaso fin qui in campionato ha giocato praticamente sempre, restando in panchina solo nelle sfide con Inter e Sassuolo, prima della sosta per i mondiali. L’Udinese, però, per il classe 2000 rossoblù è già una partita a forte rischio.