Coppa, è il gran giorno della Vtb Zappaterra: "Crediamo al sogno"

di Marcello Giordano

E’ il gran giorno: al Paladozza di Bologna e al PalaLirone di Castel Maggiore scattano le final four di Coppa Italia di serie B di pallavolo. Sono dodici le squadre impegnate e tra loro c’è la FcrEdil Bologna, squadra dominatrice del girone D del campionato di B1 femminile, con 20 vittorie e 1 sconfitta in stagione regolare. Playoff e primo posto in campionato sono già blindati aritmeticamente e proprio in virtù del primato al termine del girone di andata la società, con la collaborazione dei Comuni di Bologna e Castel Maggiore ha chiesto e ottenuto di organizzare in casa la manifestazione, che per la prima volta raduna le Final Four di tre categorie (B1 femminile, B2 femminile e B maschile) in un unico evento e in una cornice d’eccezione come il Paladozza. Insomma, il Volley Team Bologna si è costruito la possibilità di vincere e di farlo davanti al proprio pubblico: "E adesso è finalmente arrivato il momento di giocare per provarci, a vincere". Parla senza timore di scaramanzia, il tecnico Andrea Zappaterra, per il quale la final four rappresenta un primo test in vista dei playoff per la promozione in A2. "E’ sicuramente un evento sentito da tutti. Giocheremo in un tempio dello sport, con la speranza di vedere tante persone. Sarà fondamentale incanalare al meglio le emozioni, che sono e saranno tante. Noi vogliamo vincere. Ma di sicuro anche Altafratte, Costavolpino e Arzano, che come noi sono arrivate prime nel loro girone. Abbiamo incontrato le nostre avversarie in amichevole qualche mese fa: sono molto forti in attacco, dovremo fare la differenza in battuta e con correlazione muro-difesa, per staccare il pass per la finale". Per la cronaca, in amichevole Bologna sconfisse le patavine 3-1, ma non ci sono favorite, le gare secche non ammettono pronostici scontati. La Fcr Edil scenderà in campo al Paladozza alle 18, Costavolpino e Arzano alle 16: biglietti gratuiti da prenotare sul circuito Viva Ticket, perchè la manifestazione è stata voluta e pensata come uno spot per il volley nella piazza di Bologna che insegue la serie A femminile. I match della Coppa Italia, tanto di B1 quanto di B2 femminile e B maschile, saranno trasmessi anche in diretta sulla pagina youtube della federvolley. Il programma. Al PalaLirone: B2 femminile ore Gossolengo-Fasano ore 10, Ripalta-Montesport Fiorentino ore 11.30. B maschile: Civitacastellana-Mantova ore 16, Cagliari-Acqui Terme ore 18. Al Paladozza: Costa Volpino Bergamo-Barattoli Arzano ore 16, Eurogrupup Altafratte-Vtb FcrEdil Bologna ore 18.