’Corri Salta Lancia’ al Baumann Sono duecento i bambini in gara

La festa di primavera dell’atletica giovanile è andata in scena al campo Baumann, grazie all’iniziativa ’Corri Salta Lancia’, giunta alla sua seconda edizione.

Hanno partecipato le società Virtus Atletica, che gestisce anche l’impianto, insieme a Francesco Francia, Ginnastica Persicetana, Polisportiva Monteveglio e Atletica Castenaso.

Presenti fra gli altri l’assessora allo Sport Roberta Li Calzi, la delegata Fidal Ester Balassini, l’ex campione olimpico Vénuste Niyongabo e l’ex saltatrice in lungo Silvia Serra.

"I giovani atleti – sottolinea Stefano Cuccoli, presidente della Virtus –, suddivisi nelle rispettive categorie dai 4 ai 12 anni, hanno potuto sfidarsi in compagnia in un triathlon non competitivo comprensivo di corsa veloce, lancio del vortex e salto in lungo. In virtù delle tre gare svolte da ciascuno dei 200 partecipanti, il conto poi è salito fino al traguardo dei 600 atleti-gara".

Una bella festa di sport e divertimento pure per le tante famiglie presenti al Baumann.

m. a.