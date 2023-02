Da Zagorakis a Torosidis: lezioni di greco a Casteldebole

Della colonia greca sotto le Due Torri Theodoros Zagorakis fu l’apripista, nel funesto 2004-2005. Preso dall’allora presidente Gazzoni con le stimmate di mister Europa (la Grecia aveva appena vinto il titolo continentale e lui era stato eletto miglior calciatore della competizione) non fu mai decisivo e anzi scivolò, con il Bologna di Mazzone, sul piano inclinato di una retrocessione che ancora oggi fa male. Poi Zagorakis ha cambiato vita, dandosi alla politica: è stato sia eurodeputato che presidente della Federcalcio greca. Tra Zagorakis e Kyriakopoulos a Casteldebole hanno piazzato le tende Vangelis Moras, Panagiotis Kone, Lazaros Chistodoulopoulos, Marios Oikonomou, Vasilis Torosidis e Charalampos Lykogiannis. Moras, che fu protagonista della promozione in A con Arrigoni in panchina e che vestì la maglia rossoblù per quattro stagioni, oggi, a 41 anni, fa l’allenatore. Kone è passato alla storia per aver firmato la splendida sforbiciata che nel dicembre 2012 contribuì alla vittoria rossoblù per 3-2 sul campo del Napoli in campionato. Impresa bissata tre giorni dopo, quando Panagiotis segnò in Coppa Italia, sempre al San Paolo, eliminando dalla competizione gli azzurri. Di Christodoulopoulos si ricorda un gol al debutto che in questi giorni fa molto rievocazione storica: al Dall’Ara era il 23 febbraio 2013 e Lazaros, arrivato al mercato di gennaio, segnò il gol del 2-1 alla Fiorentina, avversario dei rossoblù domenica al Franchi. Per la cronaca ‘Christo’ oggi ha 36 anni e gioca nell’Anorthosis, campionato cipriota. Kone è dirigente, vestendo i panni del Sartori all’Aek. Oikonomou, che con 4 reti nel 2014-15 fu tra i protagonisti della promozione in A al primo anno dell’era Saputo, oggi a 30 anni è un calciatore svincolato che a giugno ha chiuso la sua esperienza al Copenhagen. Una curiosità: Kyriakopoulos, che domenica compirà 27 anni, è stato compagno di nazionale di Lykogiannis una sola volta, nell’ottobre 2020, in un’amichevole Austria-Grecia finita 2-1.

m. v.