De Akker ko a Catania, la salvezza è in salita

NUOTO CATANIA

9

DE AKKER BOLOGNA

7

NUOTO CATANIA: Caruso, Ferlito, Eskert 2, La Rosa, Gullotta, Nicolosi, Torrisi, Camilleri 2, De Freitas Guimaraes 1, Privitera 1, Russo 2, Catania 1, Calì. All. Dato.

DE AKKER TEAM: Cicali, Grossi 1, Spadafora, Baldinelli, Boggiano, Kadar 1, Guerrato, Milakovic 1, Alfonso, Manzi 3, Cocchi, Deserti 1, Pederielli. All. Mistrangelo.

Arbitri: Colombo e Nicolai.

Note: parziali 2-1, 3-2, 2-1, 2-3.

La De Akker cade a Catania, al termine di una sfida molto spigolosa e vede allontanarsi la zona salvezza. Il ko subito in casa dei siciliani rischia di pesare sul campionato della formazione di Federico Mistrangelo che adesso si trova in piena zona playout. Nel ko pesano le espulsioni per gioco violento di Alfonso e Boggiano e una serie di decisioni della coppia arbitrale che hanno lasciato perplessi i bolognesi.

La classifica: Recco 64, Brescia 58, Siracusa 50, Palermo 44, Trieste 40, Savona 38, Quinto 31, Anzio 23, Posillipo e Roma 21, De Akker 18, Salerno 16, Catania 13, Bogliasco 5.

Filippo Mazzoni