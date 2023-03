Fortitudo, che spreco: ko a Pistoia all’overtime

86

FORTITUDO BOLOGNA

78

GIORGIO TESI GROUP : Saccaggi 9, Copeland 20, Wheatle 9, Varnado 22, Magro 8; Benetti 8, Pollone 3, Della Rosa 7, Allinei ne, Metsla ne, Cemmi ne, Farinon ne. All. Brienza.

FORTITUDO FLATS SERVICE BOLOGNA: Fantinelli 8, Thornton 4, Aradori 28, Cucci 9, Candussi 13; Panni 6, Italiano 4, Barbante 6; Niang ne, Natalini ne. All. Dalmonte.

Arbitri: Dionisi, Morassutti, Cassinadri.

Note: parziali 16-18, 30-40, 53-59, 72-72.

di Filippo Mazzoni

La Fortitudo cade a Pistoia, subisce la quarta sconfitta di fila e si fa raggiungere da Rimini al sesto posto. Ad un turno dal termine, domenica prossima al PalaDozza arriva Forlì, la formazione di Luca Dalmonte deve difendere dal ritorno dei romagnoli la posizione che vale l’accesso ai playoff. Fortitudo senza l’esterno Vasl, mentre Pistoia deve fare a meno di Del Chiaro. Si comincia con 10’ di ritardo causa guasto elettrico all’impianto di un PalaCarrara quasi esaurito con 3mila spettatori, tra cui tanti biancoblù, presenti. Dalmonte lancia in quintetto Candussi, alla sua seconda apparizione con la canotta della Effe, affiancandolo sottocanestro a Cucci, mentre tra gli esterni torna Fantinelli al fianco di Thornton e Aradori. Inizio dalle polveri bagnate per tutte e due le squadre che faticano, e non poco a trovare la via del canestro avversario.

Il primo quarto è un continuo testa tra le due squadre con la forbice del distacco che rimane sempre molto stretta. Pian piano però la Fortitudo prende in mano la sfida. Aradori e Candussi trovano con continuità la via del canestro, mentre dall’altra parte invece Pistoia sparacchia troppo da tre senza trovare punti specie dai suoi americani. All’intervallo Fortitudo avanti 30-40 con la squadra di Dalmonte che domina anche a rimbalzo. Ad inizio ripresa la Fortitudo tocca il massimo vantaggio sul +14, 30-44. La forbice del distacco si allunga e si accorcia, ma la Effe mantiene sempre avanti la doppia cifra. Nel finale di quarto però una tripla di Copeland riduce a 6, sul 53-59 il vantaggio bolognese. Fantinelli e compagni vengono raggiunti al 35’ sul 65-65, poi con un colpo di coda la Effe ritocca il +5. Copeland diventa assoluto protagonista e impatta sul 72-72.

I bolognesi sprecano l’ultima occasione dei tempi regolamentari con Aradori e nei supplementari i toscani cambiano marcia al cospetto di una Fortitudo stanca e centrano la vittoria. Nel dopo partita coach Dalmonte parla di occasione persa: "Eravamo senza Vasl e con Thornton che aveva 38 di febbre. Non siamo riusciti a capitalizzare un ultimo buon tiro. Per noi è un’occasione straordinariamente persa, ora abbiamo Forlì, sfida molto difficile, per confermare la posizione in classifica, faremo di tutto. La squadra? Era connessa al piano partita, alle cose da fare, ci è mancata la lucidità e il cinismo per chiudere. C’è rammarico perché per 38’ siamo riusciti a fare quello che volevamo".