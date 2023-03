Geetit, Marzola: "Ora prendiamoci i playoff"

di Marcello Giordano

"E adesso proviamo a prenderci i playoff". Il tecnico Marco Marzola lancia la sua Geetit verso la volata. La vittoria con San Donà di Piave guidata dall’ex palleggiatore azzurro Paolo Tofoli ha garantito la salvezza aritmetica a Bologna, nel campionato di A3 maschile di volley: "Il primo obiettivo lo abbiamo raggiunto, ma era un obiettivo di minima, specifica. Di minima, ma non scontato per un club che, dopo la retrocessione della scorsa stagione e l’acquisto del titolo sportivo da Portomaggiore, aveva comunque la necessità di consolidarsi nella categoria. Ma Marzola, arrivato quinto e a un passo dalle semifinali playoff della scorsa stagione, non intende accontentarsi: "Lunedì sera, al PalaSavena (ore 20.30 ndr), arriverà Garlasco. Sarà uno scontro diretto: i nostri avversari sono sesti e hanno tre punti più di noi, sarà un match da dentro o fuori".

La Geetit vuole provarci. E lo ha dimostrato, in barba all’emergenza, vincendo con San Donà. Il regista Govoni ha giocato stringendo i denti, con due soli allenamenti sulle gambe dopo un infortunio alla caviglia accusato a Pineto la settimana prima, il libero Gabrielli era fuori per un problema alla schiena e il primo libero Brunetti, fuori da inizio stagione dopo la rottura del tendine rotuleo, è rientrato, giocando la sua prima partita stagionale contro il parere dei medici dando un apporto fondamentale in difesa e ricezione.

E out era pure il centrale Orazi, uno dei trascinatori del gruppo, che proverà a stringere i denti e a rientrare lunedì sera con Garlasco. "Non vogliamo accontentarci, ci proveremo".

Ha più vite di un gatto, la Geetit, che nelle ultime 4 giornate, oltre a Garlasco, affronterà il fanalino di coda Monselice, la terza della classe Macerata (entrambe in trasferta) per poi chiudere tra le mura amiche con Brugherio. Calendario alla mano, Garlasco dovrebbe essere la gara spartiacque, per una Geetit partita con 3 ko nelle prime 4 giornate, ma capace di crescere e scalare la classifica fino alla quarta posizione, per poi accusare un nuovo crollo a cavallo di Natale.

Ora cerca una nuova rimonta. Quella definitiva. Il treno playoff passerà lunedì al PalaSavena e la Geetit arriva all’appuntamento con nuove certezze: "La nostra fase muro-difesa è sempre stata solida. Adesso siamo cresciuti molto anche in battuta e nella fase break e contrattacco e abbiamo trovato un contributo importante anche dagli uomini che sono entrati dalla panchina".

Armi in più per giocarsi la corsa per la lotta promozione, sperando nel rientro di Orazi.