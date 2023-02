Guidolin: "Il Bologna pensi solo all’Europa"

di Massimo Vitali Francesco Guidolin, che ricordi ha di quell’ultima Europa rossoblù? "Se permettete parto da prima, dalla sconfitta di Brescia all’ultima giornata di campionato (2 maggio 2002, 3-0 per le Rondinelle, ndr). Quel giorno avevamo in pugno un posto in Champions o in Uefa e invece chiudemmo settimi". E fu Intertoto. "A fine luglio venimmo giù dal ritiro di Sestola e col Bate Borisov trovammo subito il Dall’Ara pieno: grande partecipazione di pubblico, grande entusiasmo. Furono solo sei partite, ma in quei quaranta giorni toccai con mano la voglia di grande calcio che ha Bologna". Quella voglia era solo sopita: oggi c’è un Bologna che aveva cominciato la stagione tra gli affanni e adesso si ritrova ottavo. "Intanto bisogna riconoscere che Motta è stato bravo, perché ha dimostrato di saperci fare: non è facile ereditare una quadra che non è tua e ottenere risultati in così poco tempo. Adesso però Thiago deve fare un altro step: cambiare l’obiettivo in corsa". La Conference League è un obiettivo realistico per questo Bologna? "Io penso che lo sia: e in ogni caso lo deve diventare. Quando un club che in serie A non è di primissima fascia, come il Bologna, si...