Il Bologna si colora di bianco e nero

Prova a prendere una strada particolare il Bologna Cricket Club di Abul Khayer. La società che in passato è stata capace di disputare finali tricolori e vincere diversi titoli giovanili, è in predicato di diventare una nuova sezione della Sef Virtus di Cesare Mattei. Per il momento il Bologna è ’sotto osservazione’ da parte della storica polisportiva, ma ci sono tutte le indicazioni per cui il matrimonio, alla fine, si consumi.

Intanto c’è da registrare il doppio confronto contro i Pakthoons Marche. Dopo la doppia sconfitta nel derby con il Pianoro, arrivano due vittorie. Al lancio, nella prima gara vengono eliminati tutti i battitori avversari da Kumar Ankush, Babar Ghafar e Huzaifa (solo 89 punti per i marchigiani). Nella seconda si scatena in battuta Haseeb Khan (80 punti, not out) e la gara si chiude per 180-112.