La De Akker si fa rimontare e si arrende al Quinto President, un finale amaro contro Como

Doppia sconfitta per De Akker e President. Niente da fare per le formazioni bolognesi di pallanuoto che cedono nei rispettivi incontri di campionato. In serie A1 maschile, la De Akker cede 7-9 alla piscina Longo con il Quinto. Avanti 4-2 al termine della prima frazione di gioco, i ragazzi di Federico Mistrangelo subiscono un parziale di 2-7 a cavallo dei due tempi centrali e poi non riescono a rimontare nell’ultima frazione di gioco.

Non basta così la tripletta di uno scatenato Guerrato e le reti personali di Grossi, Milakovic, Alfonso e Cocchi per evitare il ko.

Mercoledì De Akker impegnata nel turno infrasettimanale nella vasca di Catania.

La formazione: Cicali, Grossi (1), Townsend, Baldinelli, Boggiano, Kadar, Guerrato (3), Milakovic (1), Alfonso (1), Manzi, Cocchi (1), Deserti, Pederielli.

Cade anche la President. In serie A2 maschile la formazione di Marco Risso gioca alla pari con i rivali, ma alla fine esce sconfitta 12-10, dalla vasca di Busto Arsizio, dalla sfida con Como. Senza De Simon e Moscardino i bolognesi tengono benissimo il campo e arrivano ad un passo dal pareggio. Nel concitato finale col portiere Akmalov in attacco, la conclusione di Marciano finisce alta e alla ripresa del gioco a porta vuota Como segna il definitivo 12-10.

La formazione: Akmalov, Campolongo (1), Calesini (2), Cecconi, Andrè, Martelli (2), Marciano (1), Belfiori (2), Mengoli (1), De Nardis, Gennari, Parisi (1), Bergamini.

Filippo Mazzoni