La V Nera cede a Praga e saluta l’Europa

USK PRAHA

71

VIRTUS BOLOGNA

50

USK PRAHA: Conde 12, Jones 17, Oblak 9, Thomas 8, Vorackova 2, Fagbenle, Sipova ne, Sklenarova, Vukosavljevic 14, Vyoralova 9, Wrzesinski ne. All. Hejkova.

VIRTUS BOLOGNA: Pasa 8, Del Pero, Laksa 6, Parker 6, Rupert 13; Orsili 12, Andrè 4, Barberis, Cinili 1, Zambonelli. All. Ticchi. Arbitri: Straube, Faur, Manniste. Note: parziali 15-12, 38-28, 54-39

PRAGA (Repubblica Ceca)

La Virtus chiude la sua prima storica avventura in Eurolega con una sconfitta. Senza Dojkic e Zandalasini rimaste a Bologna, la formazione di Giampiero Ticchi regge un quarto ma poi deve cedere al Praga. Con poco o nulla da chiedere alla sfida, ma con la voglia comunque di onorare fino alla fine la competizione, Sabrina Cinili e compagne almeno inizialmente ci hanno provato, anche se la testa era già alla sfida di domenica in campionato con Venezia, decisiva per il secondo posto. Ticchi ha così dato ampio spazio a tutte le proprie giocatrici, in doppia cifra Rupert a quota 13 e Orsili a 12, concedendo la passerella finale anche alla giovanissima Anna Zambonelli al suo esordio.

Filippo Mazzoni