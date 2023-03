Le ragazze di Ticchi ospitano Brixia al PalaSavena

Sarà il PalaSavena di San Lazzaro teatro dell’ultima partita di stagione regolare della Virtus. Vista l’indisponibilità sia del PalaDozza che della Segafredo Arena, impegnate per gli impegni di Fortitudo e Virtus maschile, la formazione di Giampiero Ticchi domenica alle 18 scenderà in campo per affrontate Brixia nell’impianto di via Caselle. Si gioca l’ultimo turno di stagione regolare, prima della Final Eight di Coppa Italia di Campobasso in programma la prossima settimana e dei successivi playoff scudetto. Sabrina Cinili e compagne hanno l’occasione di chiudere al primo posto. Brixia ultima e ormai già retrocesso in A2 non ha più nulla da chiedere, al contrario della Virtus. Vincere garantirebbe uno storico primo posto e il vantaggio del fattore campo nei playoff precedendo una Schio che proprio nei giorni scorsi, dopo 21 anni, ha riportato una formazione italiana alla Final Four di Eurolega. Per la sfida con Brixia, le modalità di ingresso del pubblico rimangono le stesse: l’accesso è gratuito previa registrazione sul sito vivaticket.