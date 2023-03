Lo Zola ospita la Quarantolese, per il Faro big match con l’Atletic Cdr Mutina

Si è aperto ieri con l’anticipo tra Trebbo e Fossolo terminato 1-1 il girone C di Promozione. Il turno proseguirà oggi alle 14,30. La capolista Zola Predosa, che gode di un confortante vantaggio di sette punti sull’inseguitrice Faro Gaggio, ospiterà la Quarantolese mentre il team gaggese, reduce dal pareggio nel recupero contro l’Atletico Spm, se la vedrà tra le mura amiche contro la terza forza del campionato Atletic Cdr Mutina. L’Msp, che mercoledì ha rimediato un netto 3-0 sul campo del Castelnuovo, sarà impegnato sul terreno di gioco del X Martiri. Nelle zone calde, il Porretta ospiterà la rivale Casumaro mentre la Vadese Sola Luna, virtualmente retrocessa in Prima Categoria, farà visita al Cavezzo. Nel girone D, il Massa Lombarda sembra essere scappato (ha otto punti di vantaggio), ma l’Atletico Castenaso, secondo, non vuole mollare e cercherà di espugnare il campo del Placci Bubano. L’Osteria Grande, terza, farà visita al Cotignola mentre la Libertas, terzultima, se la vedrà col Faenza.