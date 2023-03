Lucumì: "Il nostro è un gruppo unito"

"Perdere non piace a nessuno. Ma dobbiamo essere bravi a non buttarci giù e rimanere positivi e a prepararci con concentrazione e intensità alla sfida con la Lazio per riscattarci". Parola di John Lucumì, il ministro della difesa di Thiago Motta, che su ’Bfc Tv’ chiama la squadra alla riscossa: "Siamo un gruppo unito e ci sosteniamo l’un l’altro, giochiamo in casa, vogliamo imporre il nostro gioco e ottenere i tre punti per riprendere a scalare la classifica. Giocando come con l’Inter possiamo battere chiunque".