L’UnipolSai più giovane e americana: da Clinton arriva il lanciatore Cuomo

Un nuovo arrivo per l’UnipolSai. Sul monte di lancio salirà Joseph Cuomo, classe 1998. Si tratta di un giovane pitcher che ha appena ottenuto la cittadinanza italiana e che porterà al Falchi l’esperienza maturata a livello di college.

Joe Cuomo potrà essere utilizzato sia come partente sia come rilievo e sarà già in campo domani, al Falchi, nell’amichevole di apertura con Reggio Emilia. Cuomo potrà essere utilizzato nelle gare in cui non è previsto l’obbligo di schierare lanciatori di formazione italiana. Dotato di un ottimo controllo, il pitcher – reduce dall’esperienza con i Mississippi Choctaws di Clinton – si metterà a disposizione del pitching coach Betto e di Frignani.