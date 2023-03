Medel con il suo Cile una vita da mediano

Nuova vita da mediano anche in nazionale, per Gary Medel. In vista dell’amichevole con il Paraguay, la Roja ha disputato un’amichevole e il ct Berizzo ha schierato Medel in mediana in coppia con Mendez, in un 4-4-2, come già nell’ultima amichevole di novembre con la Slovacchia. Sembrava un esperimento, evidentemente non lo è. In passato Medel, capitano del Cile, è stato schierato spesso da centrale della difesa a tre, ma di recente era stato impiegato da centrale anche nella difesa a 4. Dopo essere tornato in mediana a Bologna, con Motta, il pitbull si appresta al nuovo ruolo anche in nazionale.

m. g.