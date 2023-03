Mezzolara e Corticella tra salvezza e sogni

di Nicola Baldini

BUDRIO (Bologna)

Fondamentale crocevia della stagione per il Mezzolara di Michele Nesi. Oggi, alle 14,30, i biancazzurri faranno infatti visita alla diretta rivale per la salvezza Correggese. Il team budriese è al momento sestultimo a quota 39: se il campionato finisse oggi, capitan Roselli e compagni sarebbero salvi grazie alla franchigia di 8 punti sulla terzultima (lo Scandicci) ma, visto che all’appello mancano ancora sette partite per un totale di 21 punti a disposizione, non si può certo mettersi a fare calcoli di questo tipo.

La Correggese, dal canto suo, è attualmente quartultima a 33 e l’obiettivo minimo è quello di non retrocedere direttamente, ma di potersela giocare ai playout. Queste partite, si sa, valgono doppio.

Un risultato positivo permetterebbe infatti alla band di Nesi di salire a quota 42 e di avvicinarsi sensibilmente alla salvezza (quella diretta è stimata attorno a 46 punti) mentre un risultato negativo rischierebbe di far scivolare i biancazzurri nelle sabbie mobili. Dopo un inizio di girone di ritorno da incubo (due punti in sette partite anche a causa del calendario sfavorevole e di alcuni infortuni in settori del campo determinanti), il Mezzolara si era rialzato trovando due successi consecutivi contro Salsomaggiore e Sant’Angelo, ma, dopo questo mini-break, sono purtroppo arrivate due sconfitte contro Prato e Crema. Fortunatamente, domenica scorsa il team budriese è stato capace di andare ad impattare 2-2 sul terreno di gioco della terza forza del campionato Forlì: subito sotto, D’Este e compagni sono infatti riusciti a ribaltarla ma, nel finale, è arrivato il pari biancorosso. Fare punti oggi è importantissimo anche perché, dopo la sosta (domenica la Serie D osserverà infatti un turno di riposo per permettere alla rappresentativa di partecipare al Torneo di Viareggio), i biancazzurri ospiteranno il Ravenna per poi andare ad affrontare il Fanfulla in trasferta. Si tratta di due match almeno sulla carta proibitivi e, proprio per questo, sarebbe importante arrivarci con il morale alto dovuto ad una vittoria odierna che, come detto, varrebbe doppio.