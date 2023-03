Pajola non recupera, Ojeleye invece spera

Dall’infermeria non arrivano buone notizie per la Virtus. Probabilmente Alessandro Pajola dovrà saltare anche la gara di domani contro il Real Madrid sempre a causa di una lombalgia che non dà tregua al play. Potrebbe, invece, recuperare Semi Ojeleye che due settimane fa era stato fermato da una lesione muscolare addominale. Se l’ala nigeriana dovesse essere presente il suo minutaggio sarebbe comunque ridotto, ma darebbe un po’ di respiro ad un reparto dove le rotazioni sono ridotte al lumicino a causa di altre assenze. La prima è quella di Milos Tedosic che deve sistemare alcune noie fisiche che si stava trascinando da tanto tempo e che ne limitavano il rendimento, mentre la seconda è quella di Isaia Cordinier il cui rientro è previsto per metà aprile. Il resto della squadra sta preparando uno degli ultimi impegni di Eurolega sapendo che per provare a ottenere la wild card serve che la Segafredo onori fino in fondo la stagione anche se i playoff sono sfumati.