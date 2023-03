Per Vasic può scattare un’asta tutta italiana

A proposito di talenti futuribili, scout rossoblù sono stati segnalati a più riprese alle partite del Padova, negli ultimi mesi: per monitorare il percorso di crescita di Aliosa Vasic (20 anni), veneto di Camposampiero con origini bosniache. E’ di proprietà del Padova ed è il giovane emergente della serie C, dall’alto dei suoi 6 gol e 2 assist, nonostante di mestiere faccia il centrocampista e non l’attaccante.

Anche Atalanta, Sassuolo e Fiorentina sono segnalate sul ragazzo, che sta vivendo la sua prima stagione intera da protagonista tra i grandi (31 presenze), ma che vanta già più di 50 presenze in serie C: la sensazione è che sia ormai pronto per tentare un avventura ai piani superiori.

m.g.