Progresso, secondo posto da blindare

Si è aperta con l’anticipo tra Granamica e Castenaso la trentatreesima giornata del campionato di Eccellenza. A Granarolo è 1-1, con i padroni di casa che si sono portati in vantaggio con Xhuveli e con gli ospiti che hanno pareggiato con Raspadori. Il turno sarà completato oggi con fischio d’inizio alle 15,30 vista l’entrata in vigore nella notte dell’ora legale. Restando nel girone B, il Progresso scenderà in campo tra le mura amiche contro la terzultima Cattolica (si gioca a San Giorgio di Piano e non a Castel Maggiore) con l’obiettivo di consolidare il secondo posto che vale l’accesso agli spareggi nazionali. Al momento, il team di Franco Farneti ha cinque punti di vantaggio sulla terza Sanpaimola e sette sulla quarta Russi.

Voglia di continuità anche per il Medicina Fossatone di Giangiacomo Geraci che, reduce da una serie di risultati positivi, cercherà di avere la meglio a domicilio del Classe. Trasferta sul campo del Pietracuta per il Bentivoglio di Nicola Galletti che, undicesimo a 43 punti, vuole chiudere il prima possibile il già ben avviato discorso salvezza. Nel girone A, il Sasso Marconi di Fabio Malaguti ospiterà la Piccardo Traversetolo mentre l’Anzolavino di Massimo Catalfamo, ultima e ormai con un piede e mezzo in Promozione, se la vedrà con la Castellana Fontana.