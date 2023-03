Promozione Il girone D gioca d’anticipo L’Atletica Castenaso attende la Portuense

Con l’Eccellenza che, avendo sostenuto mercoledì un turno infrasettimanale, sarà tutta in campo domenica, l’unico anticipo in programma oggi riguarderà il girone D di Promozione. Alle 15 è in programma la sfida tra Atletico Castenaso e Portuense. I padroni di casa, secondi in classifica e autori sin qui di un grande campionato, vanno alla ricerca di una vittoria per provare a mettere un po’ di pressione alla capolista Massa Lombarda, avanti di ben otto punti.

La classifica: Massa Lombarda 57, Atletico Castenaso 49, Solarolo, Reno e Osteria Grande 45, San Pietro in Vincoli 43, Mesola 38, Portuense 37, Sparta 34, Faenza 30, Fosso Ghiaia e Atletico Placci Bubano 23, Libertas Castel San Pietro 20, Cotignola 19, Sesto Imolese 17, Argentana 6.