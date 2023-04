Tornano in gruppo Bagnolini e Amey

Primo giorno di lavoro a Casteldebole per il Bologna di Motta nella settimana, breve, che condurrà i rossoblù all’impegno casalingo di sabato con il Milan di Pioli. In attesa di sapere come usciranno i rossoneri dalla sfida di Champions di oggi con il Napoli, Motta ha iniziato subito a preparare la gara di sabato, senza però potere contare su Soriano, Cambiaso e Arnautovic, con questi ultimi due che hanno lavorato in seduta differenziata e puntano il Verona. Probabile aspettarsi qualche novità nell’undici titolare di sabato, ma è ancora presto per sapere se Motta ha o meno intenzione di cambiare le carte in tavola, o se confermerà – salvo casi obbligati, vedasi Soriano – la formazione anti Atalanta. Ha partecipato a tutto l’allenamento il classe 2005 Amey, fuori da qualche mese per un problema alla caviglia e tenuto in forte considerazione da Motta, mentre si è rivisto in campo Bagnolini: due buone notizie anche per la Primavera di Vigiani.

Giacomo Guizzardi