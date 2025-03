160° della polizia locale. Encomi agli agenti distintisi nel servizio

Ieri mattina la polizia locale di Cesena, Mercato Saraceno e Montiano ha aperto le porte del comando ‘Fiorini’ di via Dell’Amore 19 in occasione del 160° anniversario della fondazione delle guardie regie municipali. Nel corso della cerimonia a cui hanno preso parte anche il prefetto Rinaldo Argentieri, il sindaco Enzo Lattuca, l’assessore alla sicurezza Luca Ferrini, il vescovo Douglas Regattieri e ovviamente il comandante Andrea Piselli, sono stati consegnati i riconoscimenti al personale che si è distinto in attività di servizio e nell’ambito di attività proposte agli studenti e ai cittadini.

"Il 2023 e il 2024 – ha commentato il sindaco Enzo Lattuca – sono stati anni non facili per la nostra comunità a causa dell’alluvione e della perdita di vita umane a seguito dei tragici eventi che hanno coinvolto il territorio segnando la nostra storia. I cesenati hanno saputo reagire. Alla straordinaria risposta della popolazione si è aggiunta quella di tutti i servitori dello Stato e dei nostri agenti di polizia locale". Un encomio è stato conferito in particolare al commissario capo Ermes Zalambani, all’assistente scelto Manuela Casadei, all’assistente Bruno Barbarossa, agli agenti Lucia Ghidetti e Andrea Amadei perché nell’affrontare con abnegazione e sangue freddo i primi momenti successivi all’esondazione del fiume Savio del maggio 2023 si sono dedicati senza esitazione a prestare il pubblico soccorso ai cittadini in difficoltà, offrendo un contributo prezioso nel fronteggiare l’emergenza.

Per meriti acquisiti durante le attività svolte nei diversi ambiti, un elogio è stato consegnato all’assistente capo Stefano Montani, all’agente Marco Morelli, alla sovrintendente Sandra Esposito e all’assistente capo Stefano Montani, all’assistente scelto Luigi Caniglia, al commissario Marco Serra e alla sovrintendente Marinella Frosi, all’agente Andrea Amadei e all’assistente capo Giampaolo Grilli. Nell’ufficialità della ricorrenza sono stati attribuiti inoltre avanzamenti di grado e le medaglie di anzianità al personale che ne ha maturato il titolo: medaglia d’argento al sovrintendente Raffaele Saiani e Angela Sirri; medaglia di bronzo all’assistente scelto Claudia Quadrelli, Luigi Caniglia, Manuela Casadei e Manuela Mambelli.

Ieri la polizia locale, dopo la cerimonia istituzionale, ha anche incontrato gli studenti e i cittadini che si sono recati al Comando per visitare gli spazi di lavoro e le sale di controllo approfondendo tutte le attività seguite dagli agenti e visitando la piccola mostra permanente con i cimeli storici. Per l’occasione la polizia locale ha sfoggiato anche un’uniforme storica di fine Ottocento, quando gli agenti erano ancora conosciuti con il termine popolare ’adili’, derivante dalla guardia civica degli ‘aediles’.

Luca Ravaglia