25 aprile, tutto a San Carlo. Kart in circuito il 5 maggio

C’è fermento a San Carlo, popolosa frazione di Cesena sulle prime alture della vallata del Savio: siamo ormai a pochi giorni dal 25 aprile, giornata solitamente dedicata ai kart che tanta passione smuovono da molti anni tra grandi e piccini. Quest’anno, per complicazioni legate al calendario del Trofeo Nazionale Circuiti Cittadini, l’Associazione Polisportiva San Carlo ha dovuto spostare in avanti di una decina di giorni le giornate dedicate ai kart, ma il 25 aprile sarà comunque una giornata dedicata a tutto quello che si muove su ruote: cicli, moto, auto e kart, ma questi ultimi saranno in versione elettrica adatta ai bambini che anche qualche anno prima di prendere la patente devono imparare a muoversi in sicurezza anche con un mezzo a quattro ruote. Giovedì prossimo, grazie al contributo di Romagna Iniziative e alla collaborazione della polizia locale di Cesena, a partire dalle 9 ci sarà un circuito tutto per loro dove divertirsi in sicurezza imparando le norme della circolazione stradale.

Tutta la giornata si svolgerà nel parco del libro e sarà piena di iniziative: alle 8 partirà un giro non competitivo in mountain bike sulle colline attorno a San Carlo; alle 9.15 inizieranno ad arrivare i motociclisti del motoraduno organizzato dal Moto Club Paolo Tordi di Cesena che faranno un percorso alla scoperta delle colline cesenati lungo un tracciato studiato per evitare le strade più danneggiate dalle frane di quasi un anno fa. Alle 11 arriverà la colonna dei bolidi della scuderia Ferrari Club di Forlimpopoli. Tra una cosa e l’altra sarà giunta l’ora del pranzo preparato nello stand gastronomico della Polisportiva con paella, sangria e tante specialità romagnole.

Nel pomeriggio sfilata di moda con la presentazione della collezione primavera-estate della boutique Cheope e musica dal vivo con Total Peppers. Per tutta la giornata ci sarà un’esposizione di moto e auto d’epoca. Anche in serata sarà in funzione lo stand gastronomico (prenotazioni telefoniche al 380. 7323457).

Per i kart sarà necessario aspettare il fine settimana del 4 e 5 maggio, quando arriveranno piloti e appassionati da tutta Italia per la seconda prova del Trofeo Nazionale Circuiti Cittadini (la prima prova si svolgerà domenica 28 aprile a Montevago, in provincia di Agrigento) organizzato da Pks Italia Motosport con l’Aci. La giornata del sabato sarà dedicata alle iscrizioni e alle operazioni preliminari; quella di domenica inizierà alle 8 con le ultime iscrizioni e le verifiche sportive. Alle 9 nel tracciato realizzato attorno al parco del libro inizieranno le prove ufficiali cronometrate, alle 12 ci saranno le prefinali e alle 14.30 le finali delle varie classi. Le premiazioni sono previste alle 17.30. Per tutta la giornata sarà in funzione lo stand gastronomico della Polisportiva San Carlo. L’incasso della giornata sarà devoluto in beneficenza.

Secondo i ‘gossip’ locali, anche quest’anno dovrebbe esserci la sfida in famiglia tra Maurizio e Gianni Zani, padre e figlio che da giorni si guardano in cagnesco lanciandosi sfottò da una parte all’altra del bancone della macelleria di famiglia.