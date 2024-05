A Longiano una giornata dedicata agli appassionati delle due e tre ruote

Sono aperte le iscrizioni per la prima edizione del ’2T Show’ organizzato dai giovani che fanno parte del ’Valle Rubicone Corse’. La manifestazione è aperta a tutti i possessori delle due e tre ruote e avrà luogo domenica 26 maggio dalle 10 alle 18 nella zona industriale di Ponte Ospedaletto di Longiano. Gli organizzatori sono una decina fra i circa 100 associati al club Valle del Rubicone Corse: "Si tratta di un evento dedicato a tutti i veicoli a miscela per motori a due tempi - spiegano -. Sarà una giornata di pura adrenalina e divertimento con oltre 50 piloti professionisti, già iscritti, che si esibiranno fra lanci di accelerazione, derapate con Apeproto, gokart e spettacoli di stuntmen in un’area studiata in ogni dettaglio garantendo sicurezza e funzionalità. L’iscrizione è gratuita e l’ingresso per i visitatori pure. Nell’area esposizione saranno presenti più di 200 veicoli provenienti da tutta la regione e non solo. Verranno premiati i motori suddivisi in varie categorie fra le quali ape con estetica, sound low e più eleborata; vespa con estetica e la più elaborata; scooter con estetica e più elaborato e un premio speciale ’Best of the show’. Se tutto questo è stato possibile è grazie all’amministrazione comunale e in primis al sindaco Mauro Graziano che ho colto al volo il desiderio della nostra giornata sportiva".

La giornata sarà accompagnata dalla musica del dj Berty e ci sarà pure un’area espositiva dedicata ad auto d’epoca, tuning e sportive e un truck food. Tutti coloro che vogliono partecipare possono telefonare al 329-9334058 (Eddy).

Ermanno Pasolini