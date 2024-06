A Monteleone una serata dedicata agli alberi monumentali

Venerdì alle 21 in piazza Byron di Monteleone e nella cornice dei suoi vecchi tigli tra cui quello salvato dall’abbattimento due anni fa, si tiene una conferenza all’aperto sul tema degli alberi monumentali nella regione Emilia Romagna, per iniziativa dell’associazione Il Borgo Odoroso APS. Il relatore invitato è Sergio Guidi, agronomo ed esperto di biodiversità, presidente dell’associazione Patriarchi della Natura (www.patriarchinatura.it) che si occupa della tutela e valorizzazione degli alberi monumentali italiani. Originario di Predappio da anni vive e lavora a Forlimpopoli. Sarà interessante ascoltare il racconto degli alberi monumentali della nostra Regione, comprese le colline cesenati, e imparare a conoscere sempre meglio l’importanza di questi ’grandi vecchi’ per il benessere degli esseri umani e della vita così come la conosciamo anche a fronte degli evidenti e veloci cambiamenti climatici cui stiamo assistendo. Per rendere la serata ancora più piacevole Il Borgo odoroso APS ha previsto una cena pre-evento nel giardino panoramico di uno dei soci a breve distanza da Piazza Byron (alle 19,45, posti limitati, prenotazioni al 380.1227025, oppure ilborgoodoroso@gmail.com) A fine serata degustazione del gelato offerto dal nuovo sponsor ’Il gelato di Jessica’ che ha appena aperto il suo terzo laboratorio in via Mazzoni a Cesena.