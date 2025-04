Memorial Antonio Corzani: una classica del ciclismo dilettantistico a Cesena

Giunto alla 23esima edizione, in programma domenica, il Memorial Antonio Corzani, si può definire una vera e proprio classica del ciclismo dilettantistico. Sono previsti tre percorsi, tutti con partenza ed arrivo a Cesena, dalla sede di Hobby terza età che si trova in viale Gramsci 293, zona Ippodromo. Il percorso Mediofondo passa da Borello, Linaro, Ranchio, Sarsina, dove è fissato il punto di iscrizione e ristoro, per poi proseguire fino a Perticara dove c’è un nuovo punto di iscrizione e ristoro, poi si snoda fino a Cesena toccando anche Montegelli e Gualdo, 97 chilometri in tutto. I più allenati si potranno misurare con la Granfondo Extreme Robur che attraverserà Forlimpopoli per poi salire a Pieve di Rivoschio, proseguire fino a Rontagnano, Strigara, Santa Maria Rio Petra, anche questo percorso avrà il suo punto di arrivo a Cesena, questo percorso è di 126 chilometri. Poi c’è il Turistico: si tocca Borello, si prosegue attraverso Mercato Saraceno, Ponte Giorgi, anche questo percorso che si snoda attraverso 67 chilometri con arrivo a Cesena. Il memorial Corzani è organizzato dal Cycling Team Ars et Robur di Cesena, è patrocinato dal Comune di Cesena, è una prova del campionato Acsi Ciclismo di Forlì-Cesena. Vanno ricordate alcune cose utili a tutti coloro che vogliono partecipare: si tratta di un evento non competitivo, con partenza libera ’alla francese’, aperto ad ogni tipo di bicicletta, quindi bici da corsa, mtb, grave, e-bike. L’iscrizione prevede un costo individuale di 6 euro, saranno accettate dalle 15 di sabato alle 8 della domenica presso l’associazione Hobby terza età a Cesena, a Sarsina domenica mattina presso il punto di ristoro, e infine a Perticara fino alle 10.30 di domenica mattina. Dopo tanta fatica è giusto ricevere un premio: a tutte le società iscritte sarà assegnato un pacco farmacia, a tutti i partecipanti al Memorial Corzani una borraccia. Alla società con più partecipanti sarà donato un prosciutto, alla seconda un salame. Per quanto riguarda il regolamento vale quello di Acsi Settore Ciclismo Fc.

Roberto Daltri