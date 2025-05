Autobus travolge bici in via Calcinario: gravissima un 66enne

Grande paura ieri per due incidenti a Cesena. Il più grave in via Calcinaro in cui è rimasta coinvolta una signora 66enne di Cesena, ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Bufalini di Cesena. Alle 11.30 per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale di Cesena, Mercato Saraceno e Montiano, c’è stata una collisione fra un autobus e una bicicletta che stavano percorrendo via Calcinaro nella stessa direzione monte-mare. La peggio è toccata alla donna trasportata in codice rosso da un’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena. Illeso il conducente dell’autobus con a bordo studenti di una scuola media di Arezzo, in gita a Cesenatico.

Il secondo incidente è avvenuto alle 12.35 in viale Bovio (nella foto), dove si sono scontrati una Bmw serie 5 e una motocicletta. Il motociclista, un 65enne cesenate, è stato portato al pronto soccorso del Bufalini per le cure del caso. La dinamica è in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Polizia Locale.