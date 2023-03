A Piavola ’spunta’ un bosco di 4mila piante

L’occasione della festa dell’albero a Piavola di Mercato Saraceno, è stato il pretesto per inaugurare un bosco di 4.000 piante dedicato a Melvin Jones fondatore dei Lions e interamente realizzato dall’avvocato Rotilio Biserna, socio del Lions Club Valle del Savio. L’inaugurazione è avvenuta alla presenza del presidente di zona Giancarlo Agostini, del Presidente del Club Valle del Savio Massimiliano Matteucci, di numerosi soci, dei sindaci Monica Rossi (Mercato Saraceno) ed Enrico Cangini (Sarsina), del parroco don Justin, della preside Loredana Aldini e delle insegnanti e alunni del plesso scolastico di Piavola. Tutti gli intervenuti hanno ricordato il ruolo fondamentale ricoperto da boschi e foreste di tutto il mondo evidenziando l’importanza, specie in una fase delicata come quella attuale dal punto di vista ambientale, di difendere, estendere e valorizzare il patrimonio arboreo al fine di tutelare l’ambiente. Sono stati evidenziati la sensibilità e l’impegno pluriennale dei Lions sulle tematiche ambientali e nella messa a dimora di nuove piante in particolare il bosco didattico inaugurato vanta la presenza di piante autoctone quali: rovere, roverella, frassino, carpino e molte altre. "La messa a dimora di 4.000 alberi - spiega il presidente Lions Massimiliano Matteucci - è avvenuta grazie al nostro socio Rotilio Biserna che, a proprie spese e con la propria fatica, ha piantumato 5 ettari di terreno e per questo lo ringraziamo sentitamente". "Si tratta di un bosco didattico – ha aggiunto - che vedrà coinvolti i giovani studenti del plesso di Piavola che hanno già potuto partecipare alla messa a dimora delle piante e continueranno a prendersene cura sostituendo le piante e curandole". E questo è un prendersi cura del creato e un service in linea con gli obiettivi del Lions Club International come pure del distretto che, recentemente, ha anche lanciato l’iniziativa ‘tre alberi per salvare il pianeta’ invitando tutti i club a piantare almeno 3 alberi a socio. "Nel nostro caso – conclude il presidente - è stata un fatto straordinario, perchè il numero di piante messo a dimora è grandioso, quasi pari al numero dei cittadini di Mercato Saraceno".

Edoardo Turci