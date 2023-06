A San Piero l’Infiorata non sbaglia mai

di Gilberto Mosconi

Ha avuto luogo domenica anche a San Piero in Bagno, la festa religiosa del ’Corpus Domini’, organizzata dalla parrocchia del paese d’Alto Savio, presieduta dal parroco Don Rudy Tonelli. Oltre alle varie funzioni religiose domenicali, che si sono concluse con la solenne processione serale lungo le vie di San Piero, il paese appenninico ha presentato anche quest’anno la tradizionale ’Infiorata’, in alcuni punti di quella località. Di quella coinvolgente e suggestiva tradizione scrive e commenta sui social Bartolomeo Balzoni, presidente della dinamica associazione ’Il Faro di Corzano’ di San Piero, che sottolinea: "Una giornata intensa, quella di domenica, ma carica di soddisfazione per la piena riuscita della manifestazione della ’Infiorata’ del Corpus Domini, che, oltre all’ormai storico gruppo di bravissimi artisti di Somalborgo, ha potuto contare anche su una numerosa e partecipativa presenza di soci e volontari davanti alla chiesa madre di San Piero. Per la ricorrenza del ’Corpus Domini’, l’’Infiorata’, oltre agli aspetti di carattere religioso, si sta proponendo ogni anno sempre di più anche come un evento ludico e artistico. L’associazione ’Il Faro di Corzano’ ringrazia tutti i soci, i cittadini, i volontari, che si sono prodigati per la riuscita della manifestazione".

Nella vicina Bagno di Romagna, invece, la festa del ’Corpus Domini’ 2023 si terrà domenica pomeriggio 16 luglio. Anche a Bagno è antica tradizione realizzare, lungo le piazze e le vie principali del paese termale, la suggestiva ’Infiorata’, con disegni e immagini che fanno riferimento, in specie, al tema eucaristico. La festa del ’Corpus Domini’ è particolarmente sentita a Bagno anche per il fatto che nel 1412, quindi oltre 600 anni fa, si è verificato nella sua chiesa madre, la basilica di Santa Maria Assunta, il Miracolo del Sacro Corporale, rimasto macchiato di sangue durante la celebrazione della santa messa.

E a questo proposito, la parrocchia di Bagno, presieduta dal parroco monsignor Alfiero Rossi, ha in corso contatti con quella di Orvieto, dove nel Duomo di quella città è custodita la sacra reliquia del Miracolo del Sacro Corporale di Bolsena (1263), per un gemellaggio religioso tra le due comunità. Un incontro fra due realtà religiose per una festa sentita, voluta e con una vasta partecipazione di persone sia in chiesa, sia soprattutto lungo le vie della cittadina d’Alto Savio. Per conservare una tradizione importante sempre nel cuore di tutti gli abitanti della città e della valle.