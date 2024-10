A Sarsina la reliquia di San Francesco d’Assisi

Si è conclusa con successo, alla Sala Mostre Centro Studi Plautini a Sarsina, la mostra su "L’attualità di San Francesco nell’arte contemporanea", a cura di Antonio Crociani. "Voglio ringraziare tutti gli artisti che hanno partecipato a questa bellissima mostra collettiva su San Francesco d’Assisi – dice Crociani – scusandomi con gli altri amici che per motivi di tempo o di memoria non siamo riusciti ad invitare per partecipare alla rassegna. Con questa mostra abbiamo reso meravigliosa questa tre giorni di adorazione delle reliquie di San Francesco, portate, per lo scorso fine settimana, dal Santuario francescano della Verna alla Basilica di Sarsina, nell’ambito delle funzioni religiose promosse dal parroco Don Rudy Tonelli". Tornando alla collettiva, in essa sono state esposte opere degli artisti Mauro Capitani (nell’occasione il maestro ha presentato una litografia celebrativa del Sacro Evento, in tiratura limitata di 100 esemplari, raffigurante San Francesco che predica agli uccelli), Fiorenzo Montalti, Daniele Albatici, Gilberto Cappelli, Sergio Manganelli, Michele Pagano, Arnaldo Gallinucci, Gregorio Ravaioli, Bartolomeo Balzoni, Piero Pineroli, Luciano Navacchia, Mario Di Cicco, Paolo Graziani, Lucio Cangini, Onorio Bravi, Vasco Pieri, Millo 00, Decio Zofffoli, Remo Brindisi, Ernesto Treccani, Silvio Loffredo. "Con la santa messa, celebrata nella Basilica di Sarsina da Fra’ Michele Pini del Santuario della Verna e la declamazione da Il Cantico delle Creature di Laudate et Benedicite da parte dell’attore Edoardo Siravo – conclude Crociani –, è terminata la tre giorni di accoglienza della reliquia del Sangue di San Francesco".