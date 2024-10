A scuola di liscio a Savignano

Savignano sul Rubicone, per la prima volta in regione, propone il corso preparatorio per conseguire il neonato diploma accademico in musiche tradizionali da ballo romagnole. La scuola comunale di musica "Secondo Casadei" di Savignano sul Rubicone, infatti, collabora in convenzione con il Conservatorio "Giuseppe Verdi" di Ravenna che ha attivato il diploma accademico in musiche tradizionali, musiche da ballo della tradizione emiliano-romagnola, accreditato e approvato dal Ministero della Pubblica Istruzione. Il corso di studi viene proposto in esclusiva, sia a livello regionale che nazionale. Nell’ambito di questa collaborazione con Ravenna, la scuola comunale di musica di Savignano sul Rubicone propone un corso propedeutico al diploma accademico, tenuto dal direttore della scuola stessa Roberto Siroli, savignanese, arrangiatore e collaboratore di Edizioni musicali Casadei Sonora, l’etichetta che detiene i diritti del patrimonio musicale del Maestro Secondo Casadei, creatore ed interprete più grande del "liscio". Per la tradizione dell’educazione musicale locale, il diploma rappresenta un passaggio di significativa importanza, che permetterà a chi da sempre opera nel settore delle musiche folkloristiche e da ballo di ottenere un riconoscimento ufficiale. Un’azione che, inoltre, conferisce prestigio e autorevolezza a un repertorio musicale spesso sottovalutato. Il percorso propedeutico proposto dalla scuola comunale di musica è rivolto sia a giovani musicisti che ancora non hanno raggiunto l’età anagrafica per l’iscrizione al Corso di Diploma Accademico, ma che hanno i requisiti necessari per potervi accedere non appena la legge lo consentirà, sia a professionisti che già hanno i requisiti anagrafici ma necessitano di una preparazione dedicata e specifica. Nel dettaglio, la proposta consiste in un corso di musica d’insieme polistrumentale con un appuntamento settimanale della durata di un’ora, il venerdì dalle 20.30 alle 21.30. La prima lezione si terrà venerdì 18 ottobre; il corso proseguirà con cadenza settimanale, fino a maggio 2025. Per informazioni e iscrizioni al corso pre-accademico della scuola comunale di musica "Secondo Casadei", tel. 335 6286338 o 340 3351902, e la mail scuoladimusicasavignano@gmail.com.

